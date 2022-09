Wolff verwacht weinig: "Verstappen is weer een klasse apart"

Het team van Mercedes heeft een zwaar weekend voor de boeg in Italië. De Duitse regerend constructeurskampioen kende een aardige eerste vrije training in Monza. In de tweede vrije training kwamen coureurs George Russell en Lewis Hamilton niet verder dan de vijfde en de zevende plaats.

Hamilton zal de race van morgen vanuit het achterveld gaan starten. De Britse zevenvoudig wereldkampioen ontvangt immers een forse gridstraf omdat hij veel motoronderdelen wisselt. Hamilton zal wel goed voor de dag moeten komen om een goede inhaalrace te kunnen rijden. In de tweede vrije training was hij in Monza namelijk bijna een seconde langzamer dan de snelste tijd van Carlos Sainz.

Ferrari en Red Bull zijn weer veel sneller dan de rest en Mercedes-teambaas Toto Wolff voelt de bui alweer hangen. De Oostenrijker verwacht vrij weinig van zijn team en zijn coureurs. Na afloop van de vrije trainingen was hij dan ook niet bepaald positief tegenover Sky Sports: "We liggen hier simpelweg te ver achter met het concept van onze auto, we zijn hier niet efficiënt. Je ziet het bij Verstappen, hij is weer een klasse apart. Ferrari is ook een beetje beter. Onze auto past hier gewoon niet."