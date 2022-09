Verstappen ontvangt gridstraf in Monza

Het hing al eventjes in de lucht maar het het er nu op dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Ook Max Verstappen ontvangt dit weekend een gridstraf, zo meldt de Telegraaf. Verstappen wisselt naar verluidt alleen zijn ICE waardoor hij slechts vijf plaatsen naar achter moet op de startgrid.

Verstappen wisselde twee weken geleden in België al vrijwel zijn gehele motor. Hierdoor moest de Nederlandse Red Bull-coureur de race starten vanuit het achterveld. Dit weekend start hij de race dus minimaal vanaf de zesde plaats. Red Bull heeft besloten om alleen de ICE te wisselen en dat betekent dat de straf dit keer niet zo fors zal uitvallen.

Bij Verstappens vorige motorstraf in België waren de gevolgen voor hem minimaal: hij won de race door vanuit het achterveld naar voren te vliegen. Verstappen is dit weekend niet de enige coureur die een gridstraf ontvangt. Mercedes maakte gisteren bekend dat Lewis Hamilton dit weekend ook veel motoronderdelen wisselt. Het is de verwachting dat ook Carlos Sainz dit weekend een gridstraf zal gaan incasseren.