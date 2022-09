Sainz wil verandering zien na pitstraat-incidenten Zandvoort

Carlos Sainz wil dit weekend in Monza sportieve wraak nemen na zijn tegenvallende weekend in Zandvoort. De Spanjaard reed een aardige race in Nederland maar zag een goed resultaat in rook opgaan na een mislukte pitstop. Toto overmaat van ramp reed Red Bull-coureur Sergio Perez ook nog over een wheelgun van Ferrari heen. Sainz roept op tot actie.

De pitlane in Zandvoort is namelijk nogal krap. Hierdoor lag een ongeluk in een klein hoekje en ging het meerdere keren maar net goed. Sainz kreeg ook nog een tijdstraf voor een unsafe release en baalde als een stekker. Zandvoort is niet het enige circuit op de kalender met een krappe pitstraat en Sainz hoopt dan ook op een snelle verandering.

Te krap

In Monza besprak de Spaanse Ferrari-coureur de krappe pitlane in Nederland. Sainz is van mening dat de pitstraat te krap is en was tegenover de internationale media nogal duidelijk: "Ik denk dat hier niet genoeg over wordt gepraat. We rijden dit jaar door te krappe pitstraten. De veiligheid voor het personeel moet hier verbeterd worden want vergeet niet dat de monteurs racepakken en helmen dragen maar ook vlak naast de auto's staan. Centimeter weg van een ongeluk en gevaarlijke situaties."

Veiligheid omhoog

Volgens Sainz is Zandvoort zeker niet het enige circuit met een te krappe pitstraat. De Spanjaard ziet nog meer circuits met hetzelfde probleem maar richt zich nu vooral op de baan in de Noord-Hollandse duinen: "Zandvoort is een geweldig circuit en ik kon er elk jaar graag terug. We moeten echter ook denken aan het personeel en hoe krap het daar is. Het is te krap en de veiligheid moet omhoog."