Tsunoda hekelt social media-haat: "Ik wist niet eens waar Max reed"

Yuki Tsunoda was afgelopen week de meest besproken coureur van het veld. De Japanse AlphaTauri-coureur viel vorige week in Zandvoort op een opvallende manier uit. Zijn uitvalbeurt zorgde namelijk voor een Virtual Safety Car waardoor Max Verstappen een pitstop kon maken zonder de leiding te verliezen. Het moment zorgde voor onrust op social media, Tsunoda zelf haalt zijn schouders op.

De theorieën op de sociale media gingen vooral over een complot tussen Verstappens team Red Bull Racing en AlphaTauri. De twee renstallen zijn immers zusterteams. AlphaTauri reageerde al snel met een statement op de beschuldigingen. De Italiaanse renstal ontkende de theorieën en nam het op voor de hoofdstrateeg van Red Bull: Hannah Schmitz. Schmitz werd op de sociale media gezien als het brein achter de uitvalbeurt van Tsunoda.

Probleem

Tsunoda snapt op zijn beurt de ophef niet. De Japanner sluit zich aan bij zijn team en verwijst de theorieën naar het rijk der fabelen. Tsunoda reageert nogal fel bij Motorsport.com: "Ik wist niet eens waar Max reed. Op zo'n moment geef ik helemaal niets om Red Bull. Ik focus me gewoon op mijn eigen werk. Het moment dat ik weer ging rijden was natuurlijk vreemd, ook voor mijzelf. Maar we hebben wel het probleem ontdekt."

Verwarrende situatie

De Japanner zorgde in Zandvoort twee keer voor een gele vlag. Hij stopte immers naast de baan op daarna weer door te rijden. Na een extra pitstop vervolgde hij zijn weg om vervolgens weer te stoppen. "Als het team denkt dat er geen probleem is, dan kunnen ze mij natuurlijk vragen om verder te rijden. We kregen toen bevestigd dat er een probleem was toen ik stopte. Dat soort dingen maakten het tot een verwarrende situatie. Veel mensen vroegen zich af wat er aan de hand was. Er is wat dat betreft geen contact tussen de teams. Waarom vroegen ze Pierre toen niet, ik reed voor hem."