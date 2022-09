Verstappen mysterieus over gridstraffen: "Lastig om te zeggen"

Het aankomende Grand Prix-weekend in Italië zal wederom in het teken staan van gridstraffen. Meerdere coureurs waaronder Lewis Hamilton zullen dit weekend veel motoronderdelen wisselen. Max Verstappen deed twee weken geleden in België hetzelfde, de kans is aanwezig dat hij dit weekend weer een gridstraf krijgt.

Verstappen wisselde in het verleden wel vaker van motor in Monza. Een gridstraf op het iconische circuit is ook niets vreemds, vrijwel elk seizoen wisselt een coureur motorcomponenten waardoor hij achteraan moet starten. Verstappen heeft dit seizoen een goede kans op een zege in Monza maar de Nederlander en zijn team Red Bull hebben nog geen keuze gemaakt.

Verleden

Vandaag was Verstappen er dan ook vrij duidelijk over. Hij ziet dat er het een en ander is veranderd bij Red Bull op het gebied van de performance. Tegenover de internationale media was hij duidelijk: "In het verleden zijn we altijd te langzaam geweest op de rechte stukken. Je wist al voordat je hier aankwam dat het geen goed weekend zou worden. We hadden soms ook wat technische problemen en daardoor moesten we ook gridstraffen incasseren. Je wist dan al dat het nooit geweldig zou worden."

Gridstraf

Dit jaar is alles echter anders en presteert Red Bull zelfs heel erg sterk op high speed-circuits. Een gridstraf is dan ook minder schadelijk voor het resultaat van het team. Verstappen wilde er in Monza niet al te diep op in gaan en bleef zeer mysterieus: "Door onze rechtelijnsnelheid kan het echt een compleet ander weekend worden. We gaan nog wel zien of we een gridstraf gaan krijgen. Op dit moment is dat lastig te zeggen."