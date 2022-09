Video: Red Bull geniet en grapt in Zandvoort

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend zeer succesvol op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen was in zijn vaderland de snelste in de kwalificatie en een dag later schreef hij zijn thuisrace ook op zijn naam. De Nederlander breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit en bij Red Bull kon met lachen.

Het team vermaakte zich zeker op het circuit van Zandvoort, zo blijkt uit de beelden die men op sociale media post. In de gebruikelijke terugblik-video is te zien hoe de monteurs een fiets uit testen, Max Verstappen achteruitrijden bespreekt en hoe teambaas Christian Horner Aston Martin-coureur Sebastian Vettel vergelijkt met een bekende oud-tennisser.