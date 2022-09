Rosberg verwacht dat Mercedes de strijd aan zal gaan met Ferrari

Het team van Ferrari is bezig met een lastige periode in het seizoen. De Italiaanse renstal worstelt met zijn vorm en er gaat zeer veel mis met de strategie. In de afgelopen paar races ging Ferrari meermaals de fout in, in de pitlane. Ondertussen moet Ferrari ook het team van Mercedes in het oog houden.

Mercedes heeft namelijk nog steeds een goede kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Momenteel staat Ferrari nog tweede met 376 punten, Mercedes volgt echter met een klein verschil. De Duitse renstal staat momenteel derde met 346 punten. Een goed weekend van Mercedes kan er dus zomaar voor zorgen dat men Ferrari voorbij gaat in het constructeurskampioenschap.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg vindt het een lastige zaak. De Duitse oud-coureur beleefde zijn grootste successen in dienst van Mercedes. Rosberg is dan ook duidelijk in gesprek met de Britten van Sky Sports: "Het is een lastige zaak. Als ik er geld op moest zetten zou ik voor Mercedes gaan. Gewoon om het spannend te houden. Ik denk dat ze het aardig kunnen inhalen in de laatste paar races en dat ze Ferrari het vuur aan de schenen kunnen leggen."