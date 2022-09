Häkkinen onder de indruk van Verstappen: "Max is de man to beat"

Max Verstappen en Red Bull Racing waren afgelopen weekend in Zandvoort zeer succesvol. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider schreef zijn thuisrace op zijn naam en liet het publiek juichen. Met zijn zege in Zandvoort maakte Verstappen wederom zeer veel indruk op kenners en oud-coureurs. Ook Mika Häkkinen was onder de indruk.

Verstappen kreeg de zege in Zandvoort zeker niet cadeau. De Nederlander kreeg stevige concurrentie van de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Hamilton leidde de race op het moment dat de Safety Car naar binnen ging, Verstappen sloeg direct toe. Op verse banden kon hij zijn Britse rivaal zeer simpel passeren en greep hij de overwinning.

Vertrouwen

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was onder de indruk van de strategie van Red Bull, Verstappen wisselde immers van banden tijdens de Safety Car-fase. In zijn column voor Unibet spreekt Häkkinen zich uit: "Het leek een eenvoudige overwinning te worden voor Max. In feite was het een heel tactische race dankzij dat VSC en de SC. Het was moedig om hem bij de Safety Car op softs te zetten. Normaal geef je je baanpositie niet af aan Mercedes. Red Bull heeft echter zoveel vertrouwen in hun strategische keuzes. Ze wisten dat Max de snelheid en de vaardigheden had om de leiding terug te pakken."

Man to beat

Häkkinen denkt dan ook dat de wereldtitel voor Verstappen bijna binnen is. De Nederlander is de gedoodverfde favoriet voor de titel en de Finse oud-coureur is er duidelijk over: "Max en Red Bull zijn nu echt op weg naar de wereldtitels. Max heeft een voorsprong van wel 109 punten. Hij en Red Bull zijn snel en consistent. Dat is een zelfverzekerdheid die je als wereldkampioen moet hebben. Ik verwacht wel dat Ferrari en Mercedes snel gaan zijn in Monza. Op dit moment is Max echter de man to beat."