De Vries rijdt eerste vrije training voor Aston Martin in Monza

De Vries mag aankomend weekend voor de derde keer dit seizoen in actie komen tijdens een vrije training. De Nederlandse coureur zal bij het team van Aston Martin instappen als vervanger van Sebastian Vettel. Eerder reed hij al een vrije training voor de teams Mercedes en Williams.

Alle teams zijn dit seizoen verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Het team van Aston Martin zal nu met De Vries voor het eerst een rookie inzetten. De Vries is verbonden aan het team van Mercedes, aangezien Aston Martin met Mercedes-motoren rijdt is de training voor De Vries logisch. De Britse renstal heeft zelf geen opleidingsprogramma en heeft dus ook geen coureurs onder contract staan die onder de noemer 'rookie' vallen.

