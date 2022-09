Sainz kan zich niet vinden in tijdstraf: "Ik moest remmen voor een McLaren-monteur"

Carlos Sainz kende afgelopen weekend een zeer tegenvallende race in Zandvoort. De Spaanse Ferrari-coureur haalde in onder een gele vlag en kende twee ongelukkige momenten in de pitlane. Zijn eerste pitstop duurde zeer lang vanwege een fout van zijn team en het tweede moment leverde hem een tijdstraf op. Sainz was het er niet mee eens.

In de hectische slotfase van de Nederlandse Grand Prix ging Ferrari voor de tweede keer de mist in, in de pitlane. De Italiaanse renstal wisselde de banden van Sainz ditmaal wel binnen een respectabel tijd maar dit keer zagen ze Fernando Alonso over het hoofd. Sainz klapte bijna op zijn landgenoot en ontving een tijdstraf van vijf seconden van de stewards. Het maakte zijn dag er niet beter op.

Sainz was het zelf niet bepaald eens met zijn tijdstraf. De Spanjaard is van mening dat er geen unsafe release was en wijst naar het team van McLaren. Sainz wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik zag het in de auto. Op het moment dat ik weg mocht rijden was alles met Fernando veilig. Toen moest ik remmen om een McLaren-monteur te ontwijken. Dat zorgde voor de unsafe release, als je het überhaupt 'onveilig' kan noemen. Ik raakte er gefrustreerd door want ik dacht dat ik iemands leven had gered en dat ik geen gevaarlijke situatie had gecreëerd."