Perez wisselt motoronderdelen, geen gridstraf

Later vanmiddag gaat de Nederlandse Grand Prix van start. Op het circuit van Zandvoort zijn alle ogen gericht op thuisrijder Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur start de race vanaf de pole position. Zijn teamgenoot Sergio Perez kende een teleurstellende kwalificatie waarbij hij spinde in de laatste bocht.

Red Bull Racing heeft geen risico's genomen. Uit een nieuw document van autosportfederatie FIA blijkt dat Red Bull meerdere onderdelen heeft vervangen onder de parc fermé-regels. Het team heeft bij de wagen van Perez meerdere motoronderdelen vervangen. Aangezien de Mexicaan de componenten al eerder heeft gebruikt krijgt hij geen straf. Ook Lando Norris, Lance Stroll en Guanyu Zhou hebben nieuwe onderdelen ontvangen.

New Document: Parts and parameters been replaced or changed during the Parc Fermé

Published at 04.09.22 12:55 CEThttps://t.co/qDRBkrVZ1F#F1 #Formula1 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/rRmInGXdaZ