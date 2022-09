Hamilton positief: "Pole position iets te optimistisch"

Lewis Hamilton kende vandaag een zeer sterke kwalificatie in Zandvoort. De Britse Mercedes-coureur was zeer snel onderweg maar kon zijn tijd niet verbeteren door gele vlaggen. Red Bull-coureur Sergio Perez was immers van de baan geschoten in de laatste bocht. Hamilton moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Hamilton was uiteindelijk 0,306 seconden langzamer dan de snelste tijd van Max Verstappen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam beduidend beter voor dag dan vorig week in België. Hamilton zelf geeft dat ook eerlijk toe en verwacht dat het goed mogelijk is dat hij morgen het ereschavot kan gaan betreden. De pace is zeker aanwezig in de Mercedes.

Pole

Na afloop van de kwalificatie keek Hamilton uitgebreid terug op zijn sessie. De gele vlaggen zorgde ervoor dat hij zijn tijd niet meer kon verbeteren. Hamilton laat aan Motorsport.com weten dat pole zeker niet mogelijk was: "Dat zou iets te optimistisch zijn. Ferrari n Red Bull Racing zijn nog steeds te snel. De eerste startrij was vandaag zeker wel mogelijk."

Potentie

De resultaten waren in Zandvoort heel erg anders dan vorige week in België. Hamilton kan de vinger nog niet op de zere plek leggen en daar baalt hij van: "De auto had de potentie voor de eerste startrij. Ik snap alleen niet dat de auto het ene weekend totaal niet werkt en het weekend daarop weer wel werkt. Het is nogal verwarrend. We kunnen veel positieve punten halen uit vandaag. Zonder de gele vlag was een plek op de eerste rij zeker mogelijk."