Gasly zit in ontkenningsfase over contract met Alpine

Pierre Gasly bevindt zich in het middelpunt van het 'silly season' van 2023. Hoewel de Fransman al officieel bevestigd is door Alpha Tauri voor volgend jaar, was hij afgelopen weekend op video te horen in Spa tegen Charles Leclerc en George Russell dat zijn team 'werkt aan de laatste details van het contract'.

De meesten nemen aan dat de Fransman verwees naar speculatie dat hij de vervanger zou kunnen zijn van Fernando Alonso bij Alpine. In Zandvoort reageerde de hoofdpersoon zelf op de vragen die uiteraard zijn kant op kwamen: "Als jullie enig idee hadden waar we het over hadden, zouden jullie lachen. Ik kan garanderen dat wat er werd gezegd niets met de Formule 1 te maken had."

De 26-jarige coureur drong aan dat hij zich blijft inzetten voor Alpha Tauri en er is niets veranderd.

Het is echter veelzeggend dat hij, net als Esteban Ocon, suggesties verwierp dat zijn gespannen relatie met de huidige Franse coureur van Alpine een belemmering voor de overstap zou kunnen zijn. Het is namelijk algemeen bekend dat Ocon en Gasly (landgenoten) elkaar haten. Gasly reageerde diplomatiek: "We kennen elkaar al heel lang en ik heb veel respect voor hem als coureur."

Mick Schumacher in de wachtkamer

Wat wel duidelijk is, is dat de Gasly-speculatie een verdere klap lijkt te zijn voor de kansen van Mick Schumacher om volgend jaar in de Formule 1 te blijven, aangezien de Duitser ook in verband wordt gebracht met het zitje bij Alpine.

Maar als Gasly de overstap maakt, zou dat een stoel vrijmaken bij AlphaTauri, eigendom van Red Bull, wat weer kansen biedt voor Mick Schumacher. De Duitser wilde geen commentaar geven, ook niet op de geruchten dat hij de steun van Ferrari kwijtraakt doordat de samenwerking na dit seizoen stopt.

Helmut Marko geeft vertrek Gasly toe

De grote autosportbaas van Red Bull, Helmut Marko, bepaalt altijd welke coureur waar rijdt en welke kansen coureurs krijgen. Zo ook voor Pierre Gasly, waarvan hij vorig jaar nog zei hem graag te willen behouden.

Nu geeft Marko, in tegenstelling tot Gasly zelf, echter toe dat er wel degelijk iets speelt. De Oostenrijker hintte vrijdagavond op een vertrekt naar Alpine: "We hebben een gevalideerd en getekend contract voor 2023, maar er vinden op dit moment gesprekken plaats. Als aan onze voorwaarden worden voldaan, zal niets in de weg staan voor Pierre. Het zou bovendien een droom zijn die uitkomt voor hem; rijden voor een Frans fabrieksteam in de F1. Maar zoals gezegd, er is nog niet voldaan aan alle voorwaarden die we hebben gesteld."