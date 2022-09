Russell voorstander van DRS in Arie Luyendykbocht

De vrijdag op het circuit van Zandvoort kende een opvallende primeur. Autosportfederatie FIA testte namelijk het DRS-gebruik in de Arie Luyendykbocht uit. Deze bocht kent echte een banking en het was dan ook voor het eerst dat de coureurs hun DRS mochten gebruiken in een bocht met banking.

De DRS mocht vooralsnog alleen vandaag worden geopend in de Arie Luyendykbocht. Het was namelijk een experiment van de FIA om te kijken hoe het functioneert en of het goed valt bij de coureurs. De teams en coureurs zullen feedback geven en aan de hand daarvan neemt de FIA een besluit voor de rest van het weekend. Vorig seizoen hoopte men al op het DRS-gebruik in de bocht maar de FIA wilde toen niet meewerken.

Mercedes-coureur George Russell was in ieder geval te spreken over het DRS-gebruik in de Arie Luyendykbocht. De Britse coureur was enthousiast en geeft de FIA in ieder geval positieve feedback. Tegenover Motorsport.com spreekt Russell zich uit: "Het was best gaaf, als ik eerlijk ben. Het is ongelooflijk hoeveel grip je krijgt met deze banking, dat geldt overigens ook voor bocht 3. Je kan de auto er echt ingooien en je hebt al grip. Het is echt een geweldig gevoel."