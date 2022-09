McLaren bevestigt Piastri voor 2023 na gewonnen CRB-zaak

Het lang verwachte oordeel van de Contract Recognition Board is vandaag naar buiten gekomen. De zaak omtrent Oscar Piastri heeft nu meer duidelijkheid gekregen. Volgens de CRB mag Piastri in 2023 en 2024 uitkomen voor het team van McLaren. Dat betekent dus dat Piastri niet voor Alpine zal gaan rijden.

Piastri werd afgelopen maand gepresenteerd door het team van Alpine als de vervanger van Fernando Alonso. Piastri ontkende echter het bestaan van het contract en leek zijn zinnen te hebben gezet op een stoeltje bij McLaren. De CRB maakte vandaag bekend dat de ze unaniem hebben besloten dat Piastri voor McLaren mag uitkomen in 2023 en 2024.

Vlak na de bekendmaking van het oordeel van de CRB kwam McLaren inderdaad met de bevestiging van het aantrekken van Piastri. Het team laat weten in een persbericht dat Piastri een meerderjarig contract heeft getekend. Alpine kwam eveneens met een statement na de bekendmaking van de CRB-beslissing. Het Franse team laat weten dat de zaak voor hun is gesloten en dat ze snel met hun line-up voor 2023 komen.

We consider the matter closed on our side and will announce our full 2023 driver line-up in due course.



Our immediate focus is the Dutch Grand Prix and securing points in our fight for fourth in the Constructors’ Championship.



(2/2)