McLaren zegt veelbesproken persconferentie af

Het team van McLaren kondigde gisteren een persconferentie aan voor vanmiddag. Het was de verwachting dat er tijdens dit persmoment in Zandvoort meer duidelijk zou worden over de situatie omtrent Oscar Piastri. Opvallend genoeg heeft McLaren deze persconferentie in Zandvoort nu afgezegd. McLaren-kopstukken Andreas Seidl en Zak Brown zouden aanwezig zijn bij de persconferentie.

Afgelopen maandag kwam een speciale commissie van de FIA (CRB) bij elkaar om naar de situatie omtrent Piastri te kijken. Piastri werd vorige maand aangekondigd door het team van Alpine als opvolger van Fernando Alonso. De jonge Australiër ontkende echter het bestaan van het contract en het leek erop dat hij zijn zinnen had gezet op een contract bij McLaren. Deze geruchten werden alleen maar sterker nadat McLaren aankondigde dat Daniel Ricciardo het team na dit seizoen gaat verlaten.

McLaren heeft nu de persconferentie in Zandvoort afgezegd. Meerdere media melden dat de Britse renstal deze bijeenkomst heeft afgezet omdat McLaren zich niet in een positie bevindt om een reactie te geven op de beslissingen van de CRB. McLaren-teambaas Andreas Seidl zal morgen alsnog met de pers spreken. Seidl moet zich morgen namelijk melden bij de gebruikelijke teambazenpersconferentie.