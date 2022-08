Häkkinen onder de indruk van Verstappen: "In de kwalificatie van een compleet ander niveau"

Max Verstappen reed afgelopen weekend in België een zeer indrukwekkende race en kwalificatie. De Red Bull Racing-coureur moest een forse motorstraf incasseren en startte de race vanaf de veertiende plaats. Binnen de kortste keren had Verstappen zich weer naar de podiumposities gevochten en uiteindelijk won hij de race op dominante wijze. De Nederlander maakte veel indruk op kenners.

Verstappen liet in de kwalificatie op zaterdag al zijn spierballen zien. De Red Bull-coureur wist tijdens de kwalificatie al van zijn gridstraf maar deed alles behalve rustig aan. In het allesbeslissende derde kwalificatiedeel reed Verstappen slechts één run. Zijn tijd was echter zo goed dat geen enkele andere coureur eraan kon tippen. Verstappen mocht door zijn gridstraf niet vanaf de pole position starten maar liet wel meteen zien tot wat hij in staat was.

Ander niveau

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Fin was vooral te spreken over Verstappens kwalificatie. In zijn column voor Unibet spreekt Häkkinen zich uit: "Verstappen heeft het gehele weekend een zeer strakke performance geleverd. Zijn pace in de vrije trainingen was goed maar in de kwalificatie was hij echt van een compleet ander niveau. De voorsprong op de nummer twee en zijn teamgenoot liet een geweldige dominantie zien."

Perfect control

Häkkinen was vanzelfsprekend ook onder de indruk van Verstappens opmars in de race. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider reed binnen enkele ronde in de kop van het veld rond en won op simpele wijze. Häkkinen was onder de indruk: "Hij deed dit zo snel. In rondje acht reed hij al in de top-drie en in de twaalfde ronde reed hij al aan de leiding. Spa maakt het met een snellere auto wel wat makkelijker om in te halen. Maar het is wel belangrijk dat je de auto op de juiste manier positioneert. Verstappen was in perfect control."