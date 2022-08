Wolff spreekt zich uit over Piastri-rel: "Ik geloof in karma en eerlijkheid"

De afgelopen zomerstop werd gekenmerkt door de rel omtrent Oscar Piastri. De getalenteerde Australiër werd door Alpine aangekondigd voor 2023 maar Piastri ontkende het bestaan van het contract. Het lijkt erop dat hij de stap wil zetten naar het team van McLaren. De zaak houdt de gemoederen flink bezig.

De zaak omtrent Piastri speelde vooral in de zomerstop. Afgelopen weekend konden de kopstukken uit de Formule 1 dan ook voor het eerst reageren op de zaak. Piastri zelf was niet aanwezig in België, de Australiër ontbrak bij het team van Alpine. Opvallend genoeg stond Alpine-junior Jack Doohan op een zeer prominente plek in de garage van de Franse renstal.

Respect

In België werd ook Mercedes-teambaas Toto Wolff gevraagd naar zijn mening over de zaak. De Oostenrijker koos opvallend genoeg de kant van Alpine. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Het is belangrijk dat de juniorenprogramma's met respect worden behandeld. Ik denk dat sommige kids voorzichtiger moeten omgaan met wat ze op sociale media plaatsen over multinationals."

Karma

Toch wil Wolff zich verder niet uitlaten over de opvallende zaak. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas geeft namelijk aan dat hij de meeste details van de zaak niet kent en daarom ook geen goed oordeel kan vellen. Wolff: "Ik geloof zelf in karma en ik geloof in eerlijkheid. Maar het is niet aan mij om er een oordeel over te vellen. Ik ken namelijk niet de details van de gehele situatie met de legaliteit enzovoorts."