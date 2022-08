Binotto is eerlijk: "Red Bull is op het moment sterker"

Het team van Red Bull Racing kleineerde gisteren de concurrentie in België. Max Verstappen startte de race vanaf de veertiende plaats maar hij won de race alsnog met een zeer grote voorsprong. Zijn teamgenoot Sergio Perez werd tweede en de concurrentie van Ferrari lag ver achter.

Ferrari-coureur Carlos Sainz kwam als derde over de finish maar zijn achterstand op Verstappen en Perez was zeer fors. Ferrari was vrijwel het gehele Belgische Grand Prix-weekend veel langzamer dan Red Bull. Het zorgt voor de nodige kopzorgen bij Ferrari, Red Bull lijkt nu namelijk een zeer groot gat te slaan met de concurrentie. Bij Ferrari moet men opzoek naar een oplossing.

Downforce

Ferrari-teambaas Mattia Binotto weet dat Red Bull momenteel met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. De teambaas is duidelijk in gesprek met Auto, Motor und Sport: "De Red Bull is momenteel gewoon de betere auto. Waar ik mij het meeste zorgen over maak is dat ze met minder downforce dat wij alsnog sterk waren in de tweede sector. Er was daar een duidelijk performance-verschil tussen ons en Red Bull."

Hongarije

De grote voorsprong van Red Bull is voor Binotto echter geen grote verrassing. De teambaas van Ferrari zag de concurrent in Hongarije al zeer sterk voor de dag komen. "Alhoewel het overduidelijk niet zo erg was, was het in Hongarije al wel te merken. Ze bevinden zich op een compleet ander level op een circuit waar je veel downforce nodig hebt. Red Bull is op het moment gewoon sterker."