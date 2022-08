Alpine verslaat Red Bull bij pitstops in België

Het team van Alpine kende in België een zeer succesvol weekend. Fernando Alonso reed weer een zeer sterke race en kwam als vijfde over de finishlijn. Teammaat Esteban Ocon moest de race vanwege een motorstraf starten vanuit het achterveld. De Fransman reed een keurige race en werd zevende. Alpine was ook nog eens dominant op een ander vlak.

De Franse renstal maakte namelijk de snelste pitstop van het weekend. De pitcrew van Alpine wisselde de banden van Alonso in slechts 2,22 seconden. Hiermee waren ze net een fractie sneller dan Red Bull Racing, de Oostenrijkse renstal wisselde de banden van Sergio Perez in 2,29 seconden. McLaren en wederom Red Bull werden gedeeld derde, beide renstallen wisselden de banden van hun coureur in 2,32 seconden.