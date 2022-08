Perez verklaart achterstand en wijst naar Red Bull-updates

Max Verstappen schreef gisteren de Belgische Grand Prix op een zeer dominante wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte de race op de veertiende plaats en vocht zich naar voren. Verstappens teamgenoot Sergio Perez maakte het feestje alleen maar groter door als tweede te finishen.

Perez was de race ook op de tweede plaats gestart. De Mexicaan had het lastig in de openingsfase en moest zijn meerdere erkennen in Carlos Sainz. Hij moest daarna de aanstormende Verstappen erlangs laten en kwam dus als tweede over de streep. Perez kwam over de lijn met bijna 18 seconden achterstand op zijn teamgenoot. Het was een fors verschil, al helemaal als je je beseft dat Verstappen 12 plaatsen achter Perez startte.

Minder comfortabel

Na afloop van de race werd Perez dan ook gevraagd naar zijn forse achterstand op Verstappen in België. De Mexicaan liet tegenover Motorsport.com weten dat hij nog wat moeite heeft met de auto: "De auto is sowieso sneller geworden vergeleken met het begin van het seizoen. Het is zeker ook zo dat ik mij minder comfortabel voel dan aan het begin van het seizoen. Ik moet er zeker aan werken zodat we aan mijn kant van de garage ook wee het maximale uit de auto kunnen halen."

Natuurlijk

Perez voelt zich sinds de recente updates van Red Bull niet meer helemaal thuis in zijn Red Bull. De Mexicaan sprak zich er al eerder over uit en wijst er in België weer naar: "Soms voelt het heel natuurlijk als je in een racewagen stapt en dan kun je er heel makkelijk het maximale uithalen. Op andere momenten is het echt hard werken en met je de data heel diepgaand analyseren. In die situatie zit ik nu."