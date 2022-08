Tear off Verstappen zorgt voor problemen in brake duct Leclerc

Max Verstappen schreef gisteren de Belgische Grand Prix op een zeer spectaculaire manier op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte op de veertiende positie maar vocht zich op een krachtige wijze naar voren. In zijn tocht naar de koppositie maakte hij onbedoeld zijn concurrent Charles Leclerc het leven zuur.

Leclerc moest ook vanuit het achterveld starten en was net als Verstappen bezig met een inhaalrace. Tijdens de vroeg Safety Car-fase moest de Ferrari-coureur echter vroeg de pits opzoeken. Hij had namelijk een tear off in zijn brakeduct gekregen. Achteraf bleek dat dit plasticje afkomstig was van zijn concurrent Max Verstappen.

Hectisch

Verstappen verklaarde na afloop waarom hij al zo vroeg in de race besloot een tear off van zijn vizier te trekken. De Nederlander was er tegenover de internationale media nogal duidelijk over: "Het was enorm hectisch. Er kwam ook heel veel modder vrij van de grond waardoor ik een tear off van mijn helm moest halen. Ik kon niets zien in die tweede sector waar iedereen door het grind reed. Gelukkig overleefden we het!"

Ongelukkig

De tear off belandde in de brakeduct van Leclerc waardoor de Monegask dus weer van vooraan kon beginnen. Verstappen vindt het een vervelende situatie: "Dat wist ik niet. Ik hoop niet dat het de mijne was. Het is super ongelukkig. Je bent als coureur altijd bang dat zoiets gebeurt als je in een groep rijdt. Zeker op een circuit als deze verwijder je de tear offs snel. Het is je ergste nachtmerrie maar helaas gebeurt het soms."