Hamilton ontvangt waarschuwing na weigeren bezoek medisch centrum

Lewis Hamilton kende een zeer teleurstellend Grand Prix-weekend in België. De Britse Mercedes-coureur kwam in de eerste ronde in aanraking met de Alpine van Fernando Alonso. In Les Combes werd Hamilton gelanceerd en klapte hij op de baan, zijn race zat er direct op.

Hamilton droop daarna teleurgesteld af naar de pitlane. De Brit moest zich eigenlijk eerst melden bij het medisch centrum op het circuit. Zijn klap was namelijk zo groot dat hij zich volgens de reglementen moest melden bij de artsen. Hij weigerde waarna de wedstrijdleiding Mercedes duidelijk maakte dat hij een straf kon verwachten als hij niet naar het medisch centrum zou gaan. Hierop vertrok Hamilton alsnog naar de artsen.

De stewards besloten Hamilton na de race alsnog een waarschuwing te geven vanwege het in eerste instantie weigeren van medisch onderzoek. Volgens de stewards is het niet de eerste keer dit jaar dat coureurs weigeren na een crash het medisch centrum te bezoeken. De coureurs moeten de waarschuwing voor Hamilton dan ook beschouwen als een waarschuwing voor de toekomst.