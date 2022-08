Alonso lacht om Leclerc-moment: "Ferrari doet altijd vreemde dingen met de strategie"

Fernando Alonso speelde een grote hoofdrol in de Belgische Grand Prix van vandaag. In zowel de eerste ronde als in de laatste ronde was hij betrokken bij een belangrijk moment. In de eerste ronde was hij betrokken bij het startincident met Lewis Hamilton, de Spanjaard kafferde Hamilton daarna uit over de boordradio.

Alonso en Hamilton raakten elkaar in Les Combes aan het einde van het Kemmel Straight. Hamilton vloog door de lucht en moest opgeven. Alonso ging ondertussen helemaal los over de boordradio en noemde Hamilton onder andere een idioot. De meest besproken zin uit zijn uitgebreide radioboodschap was echter het volgende: "Deze gast weet alleen maar hoe je moet starten vanaf de eerste plaats."

Hamilton

Na afloop van de race keek Alonso op zijn gemakje terug op het incident in de openingsronde van de Belgische Grand Prix. Tegenover de Britse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik was verrast. Hij heeft nu het incident bekeken en hij neemt de schuld op zich, dat is heel aardig van hem. Het was gewoon een incident in de eerste ronde en je kan er niet zoveel over zeggen. De stewards hebben ook niets gedaan want dit soort dingen gebeuren in die bocht. Ik kan mij nog iets herinneren met Lewis en Rosberg."

Leclerc

Alonso geeft aan dat zijn woedende radiobericht voortkwam uit de frustratie die hij op dat moment ervaarde. De Spanjaard kon zijn weg vervolgen en raakte in de slotfase weer betrokken bij een beslissend moment. In de laatste rondjes verscheen Charles Leclerc ineens voor zijn gezicht. Ferrari probeerde de snelste ronde te pakken maar men zag Alonso over het hoofd. De Spanjaard grapt: "Ik was even verrast maar Ferrari doet altijd vreemde dingen met de strategie. Dit was er eentje van haha!"