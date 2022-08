Russell verwacht simpele zege van Verstappen

Max Verstappen maakte gisteren in de kwalificatie een ijzersterke indruk. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan de concurrentie. Vanwege een motorstraf start Verstappen de race vanmiddag vanaf de vijftiende positie. Toch houden veel mensen rekening met een zege van de Nederlander.

De wagen van Red Bull Racing is dit weekend oppermachtig. Het verschil tussen de Red Bull en de concurrentie van Ferrari en Mercedes is reusachtig. Verstappens teamgenoot Sergio Perez start de Grand Prix vanmiddag vanaf de tweede plaats maar toch is hij niet de favoriet. Veel kenners en coureurs houden namelijk rekening met een sterke inhaalrace van Verstappen.

Verstappen

Ook Mercedes-coureur George Russell verwacht een overwinning van de Nederlander. De Britse coureur start zelf als vijfde maar verwacht Verstappen al snel in zijn spiegels te zien. Tegenover Motorsport.com spreekt de Brit zich uit: "Ik denk dat Max zich door het veld naar voren gaat vechten en de race vrij comfortabel om zijn naam gaat schrijven. Red Bull en Max liggen hier mijlenver voor op de concurrentie. Wat betreft Charles heb ik eerlijk gezegd geen idee."

Eenzame race

Russell verwacht dat hij zelf een zeer saaie race voor de boeg heeft. De Brit start als vijfde achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton en de Alpine van Fernando Alonso. De Ferrari van Carlos Sainz en de Red Bull van Sergio Perez staan op de eerste startrij. Russell voorziet een vroege inhaalactie: "Ik denk dat we Fernando wel kunnen pakken. Waarschijnlijk eindigen we zelf uiteindelijk in niemandsland achter de top vier en ver voor de rest van het veld."