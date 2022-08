Ook Zhou ontvangt motorstraf in België

Later vanmiddag staat de kwalificatie in België op het programma. Veel coureurs weten echter al waar ze de race zullen starten. Meerdere teams hebben het circuit van Spa-Francorchamps namelijk uitkozen voor de introductie van nieuwe motoronderdelen. Veel coureur incasseren dan ook een forse motorstraf, vanmiddag kwam er nog een coureur bij in dit rijtje.

Tijdens de derde vrije training kwam de FIA namelijk met aangepaste documenten naar buiten over de nieuwe Power Unit-elementen en de nieuwe versnellingsbakken. Ook Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou krijgt namelijk met een gridstraf te maken. De Chinese coureur krijgt de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H en control electronics. Ook krijgt zou een gloednieuwe versnellingsbak. Hij zal morgen dus vanuit het achterveld starten.

Het wordt morgen zeer druk in het achterveld want zeer veel coureurs ontvangen een motorstraf. Ook topcoureurs Max Verstappen en Charles Leclerc behoren tot deze groep. Verstappen en Leclerc wisselden deze ochtend van nog meer motoronderdelen waardoor kun gridstraf nog groter is geworden. Naast Verstappen, Leclerc en Zhou krijgen nog meer coureurs een motorstraf. Ook Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Mick Schumacher worden bestraft.