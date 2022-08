Sainz houdt rekening met Verstappen: "Hij zit er bovenop"

Veel coureurs ontvangen dit weekend in België een gridstraf vanwege het wisselen van motoronderdelen. Ook topcoureurs Max Verstappen en Charles Leclerc wisselen in Spa van veel motoronderdelen en incasseren een gridstraf. Dit zorgt ervoor dat Leclercs Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz wordt gezien als één van de favorieten voor het weekend.

In de eerste twee vrije trainingen van gisteren presteerde Sainz zeer wisselvallig. In de eerste vrije training was hij nog de snelste, zijn tijd was nipt sneller dan die van Leclerc en Verstappen. In de tweede vrije training noteerde Sainz slechts de vijfde tijd met een zeer grote achterstand op Verstappen, de Spanjaard rekent zich dan ook nog lang niet rijk.

Nooit eenzaam

Sainz was wel tevreden over zijn resultaten in de eerste twee vrije trainingen in België. Hij wil zichzelf echter niet uitroepen tot de topfavoriet voor de eindzege. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "In de Formule 1 is het nooit eenzaam! Als Max en Charles er niet zijn, dan zijn er nog steeds Checo, Lewis en George om mee te vechten. Het is nooit makkelijk. Ik moet mij focussen en een foutloos weekend afwerken. We gaan zie hoever dat ons brengt."

Verstappen

Alhoewel Max Verstappen een gridstraf heeft gekregen, wil Sainz hem niet uitvlakken voor de zege. De Spaanse Ferrari-coureur is er duidelijk over: "Het klopt dat Verstappen er deze vrijdag heel erg snel uit zag, zeker tijdens de tweede vrije training. In de long run zaten we dichter op Max. Maar het lijkt erop dat hij er dit weekend bovenop zit. Daarom moeten wij er dit weekend het maximale uithalen. In VT1 konden we ons meten met Max. Als we die afstelling goed krijgen kunnen we competitief zijn. Of het genoeg is om de pace van Max te evenaren weet ik niet."