Alpine-teambaas Szafnauer deelt sneer uit aan Piastri

Otmar Szafnauer heeft kritiek geuit op het gebrek aan integriteit van Oscar Piastri, aangezien hij zei dat Alpine na de vergadering van de CRB (Contract Recognition Board) van maandag zal beslissen over hun volgende stap wat betreft de coureurs van 2023.

De CRB van de Formule 1 komt op de eerste dag na het Belgische Grand Prix-weekend bijeen om een ​​geschil tussen Alpine en McLaren over de diensten van Piastri op te lossen. De Australische rookie werd door Alpine genoemd om de leegte te vullen die was achtergelaten door het vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin voor 2023, waarbij het team zelfs aankondigde dat dit zou gebeuren.

Piastri weerlegde die bevestiging echter binnen een paar uur met een bericht op sociale media waarin stond dat hij volgend seizoen niet voor Alpine zou rijden - in de algemene veronderstelling dat hij in plaats daarvan een overstap naar McLaren zou maken.

De beslissing van McLaren om afscheid te nemen van Daniel Ricciardo - officieel met 'wederzijdse instemming' - maakte het in wezen zeker dat McLaren Piastri heeft gecontracteerd, en dat is nu gevalideerd door Alpine-teambaas Szafnauer. De 58-jarige Roemeense Amerikaan uitte eerder zijn teleurstelling over de manier waarop Piastri een team had terugbetaald dat zoveel moeite en kosten had gestoken in zijn ontwikkeling, en nu de integriteit van de 21-jarige heeft aangevallen.

"Hij is een veelbelovende jonge coureur die nog niet in de Formule 1 heeft gereden en mijn wens voor Oscar is dat hij wat meer integriteit zou bezitten", vertelde Szafnauer aan Sky F1. “Hij tekende ook een stuk papier in november en we hebben er alles aan gedaan om hem voor te bereiden op de Formule 1. Zijn einde van de afspraak was om ofwel voor ons te rijden, of hem te verhuren aan een ander team, voor de komende drie jaar. Ik zou willen dat Oscar zich had herinnerd wat hij in november heeft getekend ook ook waarvoor hij tekende."

Over wat er daarna gebeurt in de Piastri-soap en of Alpine onderhandelingen is begonnen met andere coureurs, zei Szafnauer: "Ik denk dat het voor ons de juiste keuze is om maandag naar de CRB te gaan, te kijken hoe dat uitpakt en dan pas serieus naar enkele onderhandelingen te kijken."

Over de vraag of Ricciardo, die eind 2020 Renault – nu Alpine – verliet om zich bij McLaren te voegen, een van de coureurs zou kunnen zijn die in overweging worden genomen, zei Szafnauer: "Het team spreekt zeer lovend over Daniel en zijn tijd hier. We hebben die strategische discussies nog niet gehad, maar iedereen die ik vroeg, het technische team, spraken echt lovend over zijn vaardigheden als coureur en als teammotivator."