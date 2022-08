Verstappen tevreden na vrije trainingen: "Ik ben blij met de auto"

Max Verstappen heeft een zeer succesvolle eerste dag in België achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde in de eerste vrije training de derde tijd en in de tweede vrije training was hij de snelste. Het zorgt ervoor dat Verstappen met een goed gevoel kan toeleven naar de dag van morgen.

Verstappen zal op zondag niet vanaf de eerste startplaats starten. De Nederlander ontvangt namelijk een forse gridstraf vanwege een nieuwe motor. Verstappen is niet de enige coureur met een gridstraf en de tijden in de vrije trainingen geven hem dan ook goede hoop in aanloop naar de kwalificatie van morgen.

Tevreden

Na afloop van de sessie was Verstappen dan ook opgewekt. De Nederlander sprak na afloop van de tweede vrije training met de internationale media. Tegenover zijn eigen Verstappen.com kijkt hij terug op de vrijdag: "Ik was blij met de auto vandaag. Zodra ik naar buiten reed werkte alles aan de auto helemaal goed. We hebben eigenlijk alleen de balans nog wat gefinetuned. Dat is dus best positief."

Regen

In allebei de vrije trainingen kregen Verstappen en zijn collega's te maken met de nodige neerslag. Door de regenbuien konden de coureurs niet hun gewenste programma afwerken. Ook Verstappen merkte dat: "Toen het begon te regenen kon ik niet meer pushen. Ik had vanzelfsprekend wat meer willen rijden net als iedereen, tot zover ging het goed. Vandaag zou ook de ergste dag zijn dus normaal gesproken hebben we verder droge weersomstandigheden."