'Piastri-hoorzitting vindt volgende week plaats'

De grote hoofdrolspeler van de zomerstop was Oscar Piastri. De getalenteerde Australiër werd door het team van Alpine aangekondigd als de opvolger van Fernando Alonso voor volgend seizoen. Vlak na de aankondiging van Alpine kwam Piastri met een statement waarin hij het contract ontkende. Hij lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een McLaren-zitje.

Een officiële aankondiging vanuit McLaren bleef uit maar iedereen vermoedt dat dit niet lang meer zal deuren. Eerder deze week maakte met merk namelijk bekend dat Daniel Ricciardo na dit seizoen vertrekt bij het team. Hiermee zet men de deur wijd open voor de komst van Piastri. Het enige probleem is echter dat zowel McLaren als Alpine ervanuit gaat dat ze een geldig contract hebben met Piastri.

Om dit soort zaken tot een goed eind te brengen is er de Contracts Recognition Board (CRB). Deze commissie bestaat uit onafhankelijke advocaten en zij zullen naar de contracten kijken. Volgens Motorsport.com komt de CRB maandag bij elkaar om naar de zaak te kijken. Het is nog niet duidelijk of men dan ook gelijk met een uitspraak komt. Zodra de CRB een beslissing heeft genomen volgt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de toekomst van Piastri.