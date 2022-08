Russell denkt aan succes op de lange termijn: "Tijdspanne van vijf tot tien jaar"

George Russell is momenteel bezig met een prima seizoen in dienst van Mercedes. De getalenteerde Brit rijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in dienst van de regerend constructeurskampioen. De resultaten van de Duitse renstal zijn echter niet zo goed als voorheen, toch maakt Russell wel veel indruk.

Russell is dit seizoen veelvuldig sneller dan zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton. Russell eindigt vrijwel altijd in de top vijf en mocht al meerdere keren het podium betreden. In Hongarije beleefde de jonge Britse coureur zijn absolute hoogtepunt van het jaar door op verrassende wijze de pole position te pakken. Hij weet zelf in ieder geval waar hij aan toe is.

Hongerig

De resultaten van Russell zijn beter dan verwacht en dat weet hij zelf ook. Hij houdt echter rekening met een wederopstanding van zijn teamgenoot Hamilton. In gesprek met Auto Motor und Sport is Russell eerlijk: "Mijn resultaten zijn duidelijk beter geworden terwijl die van hem minder zijn geworden. Maar Lewis is hongerig en deze uitdaging geeft hem alleen maar meer motivatie. Hij zal er nog vele jaren zijn. Ik zie hem niet zomaar op de rem trappen."

Lange termijn

Russell maakt zich ook niet druk over de tegenvallende resultaten van Mercedes. De Brit heeft genoeg geduld en weet dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal komen: "We wisten allemaal dat er geen zekerheid was van een goede auto. Maar ik wist zeker dat dit team zou terugvechten bij een valse start. Dat zien we nu. Ik ben niet gekomen voor succes op de korte termijn. Ik kwam voor de lange termijn en dit is daar de juiste plek voor. Ik denk aan een tijdspanne van vijf tot tien jaar."