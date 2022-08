Häkkinen denkt dat Abu Dhabi-rel meespeelt bij Verstappen: "Hij wil zo'n situatie voorkomen"

Max Verstappen begint de tweede seizoenshelft als de grote favoriet. De Nederlandse regerend wereldkampioen gaat wederom aan de leiding van het wereldkampioenschap en reed een vrijwel foutloze eerste helft van het jaar. Zijn prestaties kunnen rekenen op zeer vol lof. Ook Mika Häkkinen is onder de indruk.

Verstappen kende een lastige start van het seizoen maar als snel nam hij sportieve wraak. De Nederlander stond vrijwel altijd op het podium en schreef acht Grands Prix op zijn naam. De aankomende drie races worden zeer speciaal voor Verstappen. In België, Nederland en Italië zullen er immers veel fans van de Nederlander op de tribune zitten.

Discipline

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is in ieder geval onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Fin ziet dat de Red Bull-coureur steeds meer en meer is gegroeid. Tegenover Unibet spreekt Häkkinen zich uit: "Verstappen is heel erg getalenteerd. Sinds zijn kartdagen weet hij zichzelf telkens met veel discipline verder te ontwikkelen. Hij kwam op jonge leeftijd de sport binnen en dit is zijn leven. Op die manier kan je groeien en wereldkampioen worden."

Abu Dhabi

Verstappen jaagt dit jaar op een tweede wereldtitel en Häkkinen denkt dat de eerste wereldtitel nog nadreunt in het achterhoofd van de Nederlander. Afgelopen jaar greep Verstappen de wereldtitel in de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi. Häkkinen deelt zijn observatie: "Ik denk dat Abu Dhabi zeker nog meespeelt in wat we nu zien. Max wil zo'n situatie absoluut voorkomen. Hij wil iets bewijzen. Hij geeft echt alles. Bovendien geeft het winnen van een wereldtitel hem veel vertrouwen."