Ricciardo verlaat McLaren eind 2022

Het hing al eventjes in de lucht maar het is nu officieel: McLaren en Daniel Ricciardo gaan aan het einde van dit seizoen uit elkaar. De Australiër had nog een doorlopend contract maar de coureur en het team hebben onderling besloten om uit elkaar te gaan.

Ricciardo reed sinds vorig seizoen voor de Britse renstal. Zijn eerste jaar in dienst van McLaren verliep redelijk succesvol met als hoogtepunt zijn zege in Monza. Momenteel is de Australiër bezig met een zeer tegenvallend seizoen. Hij is vrijwel elk weekend langzamer dan zijn teamgenoot Lando Norris en aan zijn toekomst werd al geruime tijd getwijfeld. Het is de verwachting dat Oscar Piastri hem gaat opvolgen bij het team.

Privilege

McLaren maakte het nieuws bekend doormiddel van een persbericht. In het bericht kwam Ricciardo zelf ook aan het woord. Hij geeft aan snel met meer duidelijkheid over zijn eigen toekomst te komen: "Het is een privilege dat ik onderdeel mocht zijn van de McLaren familie voor de laatste twee jaar. In de afgelopen maanden heb ik veel gesproken met Zak en Andreas en zijn we gezamenlijk tot de beslissing gekomen dat onze wegen scheiden na dit seizoen."

Brown

Ook bij het team zelf zijn ze Ricciardo dankbaar voor hun gezamenlijke tijd. Toch heeft men dus besloten om afscheid te nemen van elkaar na dit seizoen. CEO Zak Brown legt het uit: "Daniel was een goede toevoeging voor het team en het was fantastisch samenwerken. Ik wil hem bedanken voor zijn inzet op de baan en in de fabriek. Het is geen geheim dat we hadden gehoopt meer te bereiken samen. Dat hij een race won als McLaren-coureur was een absoluut hoogtepunt. We wensen hem het beste in de toekomst en we gaan genieten van de rest van het seizoen."