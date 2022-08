WRC-coureur biedt Norris rallytest aan

Het is overduidelijk dat de meeste Formule 1-coureurs verregaande interesse hebben in andere klassen. Fernando Alonso reed immers ook in de Indycar, op Le Mans en in de Dakar Rally. Valterri Bottas stond meerdere keren aan de start van een rally in Finland en Lando Norris ziet een rallyavontuur ook wel zitten.

De Britse McLaren-coureur werd geconfronteerd met een rallywagen tijdens het opnemen van promotiemateriaal. Norris gaf daarna aan dat hij een test met een rallywagen wel zag zitten. WRC-coureur Oliver Solberg reageerde op het bericht. Solberg laat op Twitter weten dat Norris hem moet opbellen om het een en ander te regelen.