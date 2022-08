Montoya kritisch op Ferrari: "Ze zouden dik voor moeten staan"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn dit seizoen aan elkaar gewaagd. Ondanks de kleine verschillen op de baan gaat Red Bull met een fikse voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap. Ferrari kampt dit seizoen veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen en daarnaast blunderde het team ook meerdere keren met de tactiek.

Ferrari staat ver achter in het wereldkampioenschap en de schuld ligt dus vooral bij het team zelf. De Italiaanse renstal begon zeer sterk aan het seizoen maar daarna kwamen de problemen om de hoek kijken. De betrouwbaarheidsproblemen kostten het team veel punten maar de tactische fouten beginnen ook steeds kostbaarder te worden. In Hongarije werd Charles Leclerc immers een kans op de zege ontnomen na een mislukte strategie.

Strategie

Het geblunder komt Ferrari op veel kritiek te staan van kenners en volgers van de sport. Ook voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is kritisch tegenover VegasInsider: "Ferrari zou nu dik voor moeten staan. Ik denk dat ze nog steeds de snelheid hebben om te winnen maar ze blijven vechten met zichzelf. Als ze beter begrijpen wat ze moeten doen en de strategie verbeteren, dan kunnen ze veel races winnen. We hebben het zo vaak gezien. Kijk naar Monaco en Hongarije waar ze een race hebben weggegooid. Het lijkt alsof ze bang zijn om beslissingen te nemen."

Verprutsen

Montoya ziet dat men bij Ferrari heus wel het een en ander goed doet. De Colombiaanse coureur ziet alleen dat Ferrari veelvuldig steekjes laat vallen in de titelstrijd: "Het is niet dat ze alleen maar slecht doen. Ze hebben immers de snelste auto gebouwd. Daarmee zitten ze in een positie waarin ze denken: 'Laten we het niet verprutsen.' Als je dat eenmaal denkt ziet de concurrentie dat en hebben ze je."