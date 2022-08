Fysiotherapeut Verstappen managet ook emoties: "Onderdeel van de sport"

Elke Formule 1-coureur werkt tegenwoordig nauw samen met zijn eigen fysiotherapeut. Ook Max Verstappen heeft een rechterhand in de paddock, in zijn geval is dat Bradley Scanes. Scanes is niet alleen de fysio van Verstappen, hij is ook de personal trainer en houdt Verstappen zelfs in de gaten.

Scanes let erop dat Verstappen de juiste voeding binnenkrijgt en dat de Nederlandse Red Bull Racing-coureur de juiste trainingen uitvoert. Maar de fysiotherapeut zorgt er ook voor dat de Nederlander niet uit de bocht schiet na een tegenvallende training, kwalificatie of race. Hij is dus veel meer dan enkel een soort speciale trainer.

Dom

Scanes moet er bijvoorbeeld opletten dat Verstappen zijn emoties niet te veel laat spreken tegenover de pers. In de podcast Pitstop spreekt Scanes zich uit over deze rol. De mislukte kwalificatie in Hongarije wordt erbij gehaald als voorbeeld en Scanes is duidelijk: "Op dat moment is het aan mij om Max zoveel mogelijk weg te houden bij de media. Dit omdat hij dan niets doms kan zeggen."

Emoties

Scanes deed zijn uitspraken met een lachende ondertoon maar hij bedoelt het wel degelijk serieus. Een coureur kan anno 2022 immers niet meer uitbarsten in een grote scheldpartij. "Het managen van emoties is onderdeel van de sport, emoties horen er immers ook bij. Je hebt te maken met ups en downs. Hoge pieken en diepe dalen. Dat mag je ook voelen maar het gaat er vervolgens om hoe je daarvan terugkomt."