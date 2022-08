Norris ziet rally-avontuur in de toekomst wel zitten

Veel Formule 1-coureurs hebben een brede interesse op het gebied van de autosport. Steeds vaker komen Formule 1-coureurs tijdens of na hun F1-loopbaan in actie in andere opvallende klassen. Jos Verstappen rijdt dit weekend immers in het WRC en Kimi Räikkönen racet dit weekend in de NASCAR. Ook Lando Norris zou in de toekomst wel iets anders willen proberen.

Norris momenteel bezig met een redelijk sterk seizoen in dienst van McLaren. De jonge Brit reed voor zijn tijd in de Formule 1 als eens een endurancerace. Een jaar voor zijn debuut in de koningsklasse van de autosport reed hij immers de 24 uur van Daytona voor het team van United Autosports. Norris heeft echter nog een discipline op het oog voor de toekomst.

Rally

Tijdens een event voor zijn eigen kledingmerk kwam Norris namelijk in aanraking met een rallywagen. Dat avontuurtje smaakte naar meer, zo laat hij weten tegenover Motorsport.com: "Ik wil ooit rally proberen. Bij het promotie-event zat ook wat rally. Dat was de eerste keer dat ik dat van dichtbij zag en ik realiseerde mij hoe te gek die gasten eigenlijk zijn. Het heeft ertoe geleid dat ik ontzettend graag een poging wil wagen."

Karten

Norris wil zich echter niet zomaar inschrijven voor een serieuze rally. De Britse coureur wil in de toekomst stapje voor stapje beginnen: "Misschien dat ik aan het einde van het jaar begin op een plek waar geen bomen zijn. Ik wil het gewoon op een veilig plek proberen met bandenstapels in de buurt. Je kan het vergelijken met karten. Veel coureurs vinden het leuk om te karten omdat ze het weer dingen laat voelen. Het karten is nogal fijngevoelig en dat geldt ook voor rallyrijden. Ik wil gewoon een keer iets nieuws proberen."