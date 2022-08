Jos Verstappen verwacht geen rallyavontuur van Max: "Daar is hij te druk voor"

Dit weekend maakt Jos Verstappen zijn comeback in een wereldkampioenschap. De voormalig Formule 1-coureur neemt immers deel aan de Ypres Rally, de Belgische rally is onderdeel van de kalender van het WRC. Verstappen rijdt dit jaar meerdere rally's in België en krijgt veel steun van zijn zoon Max.

Max Verstappen werd in de beginjaren van zijn Formule 1-loopbaan veelvuldig gesteund door zijn vader Jos. Nu mag de Nederlandse regerend wereldkampioen zijn vader steunen. Vader Jos zal in zijn Citroën er alles aan gaan doen om de finish te gaan bereiken in de rally, op afstand ontvangt hij veel steun van zijn wereldberoemde zoon.

Test

Men hoeft in de nabij toekomst geen rally-avontuur van Max Verstappen te verwachten. Vader Jos is er nogal duidelijk over in gesprek met Verstappen.com. Hij geeft wel aan dat Max de wagen al heeft bestuurd: "We hebben weleens samen een dag getest. Daar stapte ik dan ik bij hem en hij stapte daarna dan weer in bij mij. We hebben daar toen allebei heel erg van kunnen genieten."

Te druk

Jos denkt echter dat hij voorlopig de enige Verstappen in de rallysport zal blijven. De interesse van de Red Bull Racing-coureur is echter wel groot, zo geeft zijn vader aan: "Ik denk niet dat we Max in een rallyauto gaan zien. Hij is daar nu echt te druk voor. Maar hij volgt mij wel en hij belt mij regelmatig op om te vragen hoe het gaat. Hij is daar ook heel erg geïnteresseerd in."