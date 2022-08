Hamilton een nieuw mens na vakantie in Afrika: "Beste dagen uit mijn leven"

De zomerstop in de Formule 1 zit er bijna op, volgende week gaat het circus weer verder in België. De meeste coureurs genoten aan de rand van een zwembad van hun vrije dagen, Lewis Hamilton deed dat echter niet. De Britse Mercedes-coureur ging op rondreis door Afrika en deelde zijn avonturen op social media.

Hamilton bezocht in de afgelopen weken meerdere landen op het Afrikaanse continent. De zevenvoudig wereldkampioen was te gast in Namibië, Rwanda, Kenia en Tanzania. Hij ging onder meer op bezoek bij enkele inheemse stammen en stapte samen met zijn vrienden in een luchtballon. Zijn volgers konden meegenieten op de sociale kanalen.

De Brit is dan ook volledig uitgerust voor de tweede seizoenshelft. Hamilton verschijnt in België als een compleet nieuw mens aan de start en hij deelt zijn gevoel op Instagram: "De afgelopen twee weken waren de beste dagen uit mijn gehele leven. Ik ben niet dezelfde man als ik was voor deze trip. Al het moois, de liefde en de rust die ik heb ervaren hebben mij voor mijn gevoel echt getransformeerd.