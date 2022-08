Mekies looft sfeer binnen Ferrari: "Leclerc, Sainz & Binotto leiden het team in alle situaties"

Het team van Ferrari kende een zeer bewogen eerste seizoenshelft. De Italiaanse renstal kon eindelijk weer meevechten om de zeges maar daarnaast had men ook last van zeer grote problemen. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kampten met zeer veel betrouwbaarheidsproblemen. Toch heeft men bij Ferrari veel vertrouwen in de tweede seizoenshelft.

In de tweede seizoenshelft wil men de strijd met Red Bull Racing vol aan gaan. De twee teams vochten in de eerste seizoenshelft een aantal stevige duels uit, het verschil in het kampioenschap was echter groot. De betrouwbaarheidsproblemen vormden echter maar de helft van de problemen. Men maakte immers ook veel tactische fouten, in de Hongarije verpestte het team bijvoorbeeld de pitstop van Leclerc.

Sfeer

Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, kijkt reikhalzend uit naar de tweede seizoenshelft. Mekies heeft ook het gevoel dat iedereen bij het team zeer gretig is. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 spreekt Mekies zich uit: "De sfeer binnen het team is zo hoog als hij maar kan zijn. Mensen zoals Charles Leclerc, Carlos Sainz en Mattia Binotto leiden het team in alle situaties. Je hebt goede momenten maar ook slechte momenten. Het leiderschap maakt het verschil in deze situaties."

Resetknop

Sportief directeur Mekies ziet dat de werknemers van het team keer op keer gemotiveerd worden door de coureurs en teambaas Binotto. Hij is er zeer lovend over de drie belangrijke mannen: "Ze kunnen in elke situatie de resetknop indrukken. Ze brengen iedereen samen en ze kijken naar wat er gebeurde. Ze leren ervan en dan kijken ze met een grote lach naar de volgende race. Ze hebben dan meer motivatie dan tijdens de voorgaande race."