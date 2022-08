Alesi staat niet achter kritiek op Ferrari: "Helemaal niet zo'n slecht seizoen"

Het team van Ferrari is bezig met een zeer wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal kan dit jaar weer meevechten om de overwinningen maar men heeft wel een fikse achterstand op concurrent Red Bull Racing in het wereldkampioenschap. De druk op Ferrari is groot maar oud-coureur Jean Alesi maakt zich geen zorgen.

Ferrari liet dit seizoen al meerdere steekjes vallen. Het team kampt met veel betrouwbaarheidsproblemen en daardoor viel Charles Leclerc al meerdere keren uit in leidende positie. Ook de strategische afdeling van het team ging al meerdere keren op pijnlijke wijze de mist in. In Hongarije werd de strategie van Leclerc bijvoorbeeld volledig verprutst.

Raket

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi denkt dat men bij het team wel trots kan zijn. De Fransman ziet namelijk een grote verbetering ten opzichte van vorig seizoen. In gesprek met Give Me Sport is hij duidelijk: "Het is helemaal niet zo'n slecht seizoen van ze. In de afgelopen jaren hadden ze een slechte auto en slechte seizoenen. Ze bereikten amper het podium en vorig jaar herstelden ze maar lichtjes. Nu hebben ze onder de nieuwe regels een raket gebouwd, hij is overal competitief."

Groot effect

Alesi ziet echter ook wel dat Ferrari momenteel veel tegenslagen kent. De Franse oud-coureur is eerlijk genoeg om dat feit toe te geven: "We bevinden ons nu natuurlijk halverwege het seizoen. We kunnen nu dit soort meningen opmaken over wat er gebeurde. Ze hebben momenten gehad waar ze de verkeerde beslissingen maakten op de verkeerde momenten. Je ziet hoe groot het effect is van een klein foutje."