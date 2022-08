Wolff reageert op beweringen Horner: "Dus hij zit gewoon op zijn kantoor?"

De teams van Mercedes en Red Bull Racing vochten vorig seizoen een zeer stevig titelduel uit. Dit seizoen is alles anders, Red Bull is nog steeds één van de topteams en Mercedes moet een flinke achterstand goedmaken. Toch houden de teambazen elkaar goed in de gaten. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan zich dan ook niet vinden in een aantal beweringen van zijn concullega.

Het team van Mercedes kende in de eerste seizoenshelft immers enkele problemen. Men had vooral veel last van porpoising, het gehobbel van de auto. Wolff beargumenteerde dat de porpoising voor fysieke problemen bij de coureurs zorgde. Autosportfederatie FIA luisterde naar de kritiek en kwam met scherpe maatregelen. Red Bull-teambaas Christian Horner was daar niet zo blij mee en beschuldigde Wolff van lobbyen voor eigen gewin.

Hetzelfde circus

Wolff kan op zijn beurt alleen maar lachen om de beweringen van zijn concullega Horner. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas reageert met een glimlach tegenover Motorsport.com: "Ik denk dat hij zich gewoon verveelt aan de top. Dat is leuk voor hem. Hij doet dus niet aan lobbyen? Hij zit dus gewoon op zijn kantoor en doet zijn ding? Hij belt dus met helemaal niemand? Werken met de FIA hoort erbij dus ik weet niet waar hij het over heeft. Maar uiteindelijk zijn we allebei onderdeel van hetzelfde circus?"

Verschil

Wolff kan de houding van Horner overigens wel begrijpen. De Oostenrijker was met zijn team immers jarenlang de absolute koploper in de koningsklasse van de autosport: "Natuurlijk wil je als je aan kop ligt dat er niets verandert. Als je niet meestrijdt aan de kop van het veld wil je graag dat er juist veel verandert. Het draait dan ook gewoon om die twee verschillende posities."