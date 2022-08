Ferrari maakt zich niet druk om foutjes van Leclerc

Charles Leclerc is dit seizoen de grootste uitdager van Max Verstappen. De Monegaskische Ferrari-coureur heeft echter wel een flinke achterstand op Verstappen in het wereldkampioenschap. Leclerc had dit seizoen regelmatig last van betrouwbaarheidsproblemen. Ook ging de Monegask meermaals zelf de fout in, bij Ferrari maken ze zich daar geen grote zorgen over.

Leclerc heeft dit seizoen twee zeer kostbare fouten achter zijn naam staan. Op het circuit van Imola spinde hij op een vochtige baan waardoor hij de muur raakte. De Monegask kon zijn weg vervolgen maar verloor wel zeer veel punten. In Frankrijk maakte hij het nog bonter en viel hij zelfs uit. Leclerc schoot op Paul Ricard rechtdoor en boorde zijn wagen hier wel in de bandenstapel.

Meester

Bij Ferrari maakt niemand zich zorgen over deze foutjes van Leclerc. Sportief directeur Laurent Mekies maakt bijvoorbeeld duidelijk dat men geen actie gaat ondernemen. Tegenover Formulapassion is Mekies duidelijk: "Leclerc heeft dit jaar laten zien dat hij beschikt over een exceptionele snelheid en daar moet je niet aankomen. Charles heeft ons niet nodig om te begrijpen waar de grens van de limiet ligt. Hij is een echte meester op dit gebied en foutjes kunnen gebeuren, dat overkomt ons ook."

Sensationele prestaties

Mekies is dan ook van mening dat het publiek naar veel meer dan de foutjes moet kijken. De sportief directeur van Ferrari ziet Leclerc namelijk ook veelvuldig schitteren: "Laten we niet kijken naar een enkele fout maar laten we kijken naar zijn sensationele prestaties. Hij was veel vaker exceptioneel dan dat hij een foutje maakten. We willen helemaal niets gaan veranderen bij hem."