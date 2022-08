"Pirelli-topman verrast door Ferrari-strategie: "Ze weten echt wel wat ze doen"

Het team van Ferrari ging de zomerstop in met een fikse kater. In de laatste race voor de zomerbreak gingen ze immers pijnlijk de fout in op strategisch vlak. In Hongarije stuurde men Charles Leclerc de baan op met de harde compound, overduidelijk de slechtste band van het stel. Bandenleverancier Pirelli denkt er echter iets anders over.

De strategische fout van Ferrari zorgde ervoor dat Leclerc niet meer kon meestrijden om de overwinning. De Monegask moest zelfs een extra pitstop maken, zijn grote concurrent Max Verstappen ging er met de zege vandoor. De teleurstelling was groot en het was tevens niet de eerste keer dat men bij Ferrari een tactische mispeer maakte.

Strategie

Bandenleverancier Pirelli is vanzelfsprekend nauw betrokken bij de zaak. Pirelli levert immers de banden waarmee Ferrari de mist in ging. Pirelli Motorsport Director Mario Isola besprak de zaak bij de internationale pers: "Ik denk dat ze een strategie hadden bedacht want ze zijn een goed team en ze weten echt wel wat ze doen. Ze hadden waarschijnlijk een plan bedacht en het werkte niet zoals ze hadden verwacht."

Harde compound

Ferrari ging de mist in met de harde band. Het was een opvallende situatie aangezien vrijwel geen ander team voor een soortgelijke strategie koos. Isola legt de situatie met de harde band uit: "De harde compound had een lager gripniveau dan op de vrijdag, toen waren er warmere omstandigheden. We hadden niet verwacht dat de grip op zondag zou verbeteren in de koelere omstandigheden."