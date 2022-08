Wolff keek naar Manchester United om tegenvallende Mercedes-resultaten te begrijpen

Het lijkt erop dat Mercedes dit jaar de constructeurstitel niet gaat winnen. De achterstand van de Duitse renstal op de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing is te groot. Mercedes won de constructeurstitel van 2014 tot ten met 2021, het was een recordbrekende reeks.

Afgelopen seizoen ging de wereldtitel niet naar een Mercedes-coureur. Max Verstappen versloeg Mercedes-coureur Lewis Hamilton en dat was een harde klap voor de Duitse renstal. Dit jaar is de achterstand te groot om nog mee te kunnen strijden om de titel. Bij Mercedes wil men echter niet de handdoek in de ring gooien, er wordt had nagedacht over een oplossing voor de toekomst.

Manchester United

Teambaas Toto Wolff neemt de zaakjes zeer serieus en kijkt dan ook naar andere sporten. De Oostenrijkse teambaas heeft bijvoorbeeld naar het Manchester United van manager Alex Ferguson gekeken om het latere falen te begrijpen. Tegenover The Financial Times spreek hij zich uit: "Ik heb gekeken naar waarom grote sportteams hun titelreeksen niet konden volhouden. Geen enkel sportteam heeft ooit acht wereldtitels op rij gewonnen."

De mens

Wolff heeft veel tijd in zijn studie gestoken en kwam erachter dat er eigenlijk maar één overeenkomende factor was in alle situaties. Hij legt uit waarom er maar weinig teams acht wereldtitels op rij hebben gewonnen: "Er zijn meerdere redenen voor maar de grote overeenkomst is de mens. De mens wordt een beetje zelfingenomen. Je krijgt geen energie meer op de manier waarop je dat voorheen wel kreeg. Je bent misschien niet meer zo ambitieus."