Szafnauer vertrouwt op Alonso voor vervolg seizoen: "Onze doelen zijn helder"

Het team van Alpine kent een roerige zomerstop. De Franse renstal werd in de eerste dagen van de zomerbreak verrast door een opvallend bericht omtrent hun coureur Fernando Alonso. De Spanjaard maakte bekend dat hij vanaf aankomend seizoen gaat rijden voor het team van Aston Martin. Daarna barstte ook nog de rel omtrent Oscar Piastri los.

De opvallende move van Alonso was het begin van de gehele situatie. De transfer van de Spaanse tweevoudig wereldkampioen is bijzonder aangezien het team van Alpine momenteel veel beter presteert dan Aston Martin. Alonso moet het seizoen nog wel afmaken bij de Franse renstal en men vraagt zich af hoe dat zal gaan.

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer maakt zich daar echter vrij weinig zorgen over. De teambaas denkt dat Alonso zich nog volledig kan focussen op zijn laatste races bij Alpine. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik maak mij niet druk over de rest van het seizoen. Onze doelen zijn helder. We willen tenminste vierde worden in het constructeurskampioenschap. De derde plek is denk ik een stap te ver, Fernando realiseert zich dat ook. Hij is namelijk een professional en een echte strijder. Zodra hij zijn helm opzet geeft hij alles. Hij heeft de drive nog, daarom is hij hier. Ik zit hetzelfde in elkaar."