Verstappen begonnen aan training in voorbereiding op tweede seizoenshelft

De Formule 1 bevindt zich momenteel midden in de zomerstop. Het Formule 1-circus gaat pas eind deze maand weer van start en in de tussentijd genieten de meeste coureurs van hun vakantie. Regerend wereldkampioen Max Verstappen ligt in zijn vrije dagen echter niet op een strand, hij vult zijn dagen iets anders in.

Verstappen deelt op zijn sociale media beelden van zijn bezigheden. Op Twitter plaats de Nederlandse Red Bull Racing-coureur een foto van hemzelf. Verstappen is al rennend gefotografeerd en geeft duidelijk aan dat hij volop in training is. Het bijschrijft spreekt dan ook boekdelen: "De zomerstop is halverwege, maar we bereiden ons voor op de tweede seizoenshelft. Ik zal er klaar voor zijn!"