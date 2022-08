Marko kijkt terug op Vips-rel: "Daardoor had Red Bull geen andere keus meer"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal kreeg dit seizoen ook te maken met een grote rel omtrent juniorcoureur Jüri Vips. De Est liet zich racistisch uit in een livestream en werd ontslagen. Teamadviseur Helmut Marko geeft aan dat het team geen keus had.

Vips werd uit het juniorenteam getrapt na een incident tijdens een livestream op het platform Twitch. Tijdens de stream gebruikte Vips het N-woord en werd hij in eerste instantie geschorst door Red Bull. Er barstte een enorme social media-storm los en Red Bull besloot Vips de deur te wijzen.

Shitstorm

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft toe dat men bezweek onder de druk. Vips werd ontslagen rond de tijd dat ook de rel omtrent Nelson Piquet speelde. De Oostenrijker zag geen andere uitweg en is er eerlijk over in gesprek met Motorsport-Total: "De Britse media had een enorme shitstorm ontketend. Daardoor had Red Bull geen enkele keus meer en moesten we hem uit al zijn functies zetten."

Videospel

Marko is wel van mening dat Vips te ver ging met het gebruiken van het N-woord. De Oostenrijkse adviseur benadruk dat Vips nog jong is. Toch is Marko van mening dat het moment waarop het gebeurde niet handig was: "Hij is 21 jaar oud en hij heeft sorry gezegd. Het stoort mij wel dat het gebeurde terwijl hij een dom videospel zat te spelen en dat ze blijkbaar niets beter te doen hebben in de avond. Ik snap niet dat je langer dan twee minuten zoiets kan doen. Maar goed, dat is de jeugd. Ik kan er niets mee."