Voormalig Red Bull-talent Vips krijgt nieuwe IndyCar-kans

Voormalig Red Bull Junior Jüri Vips heeft weer een stoeltje gevonden. De Est stond al het hele jaar aan de zijlijn, maar nu mag hij zich gaan opmaken voor zijn comeback in de autosport. Hij zal namelijk gaan deelnemen aan de IndyCar-race op het circuit van Portland.

Vips leek enkele jaren geleden dicht bij een Formule 1-zitje te zijn. Hij was onderdeel van het Red Bull Junior Team, en hij reed in 2022 een vrije training voor het grote Red Bull Racing. Later dat jaar veroorzaakte hij een relletje door tijdens een livestream een racistische term te gebruiken, waardoor hij uit de opleidingsploeg van Red Bull werd getrapt. Het zorgde er ook voor dat zijn raceloopbaan een flinke tik kreeg.

Vorig jaar reed Vips slechts twee races, allebei in de IndyCar. Dit jaar stond hij vooral aan de zijlijn, maar het team van Rahal Letterman Lanigan Racing geeft hem een kans voor de race op het circuit van Portland. Vips krijgt de kans om later deze maand te gaan rijden in de wagen met startnummer 75. Hij zal de vierde wagen van het team gaan besturen. Het is niet het enige transfernieuwtje in de IndyCar, want het team van Juncos Hollinger Racing meldde het vertrekt van Agustin Canapino.