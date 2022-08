Leclerc meest gekozen coureur in F1 Fantasy-game

Het huidige Formule 1-seizoen bevindt zich momenteel middenin de zomerstop. Tijdens de eerste seizoenshelft viel er veel te beleven in de sport en ook de fans lieten zich horen. Veel fans speelden namelijk mee in de F1 Fantasy-game van de sport. Dit leverde enkele opvallende cijfers op.

In F1 Fantasy moet de speler zijn eigen team samenstellen uit de teams en coureurs uit het huidige Formule 1-veld. Aan de hand van de scores van de coureurs kunnen de spelers punten scoren. Uit de cijfers van de Formule 1 blijkt dat Charles Leclerc de populairste coureur is onder de spelers. De Monegaskische Ferrari-coureur is door 65 procent van de spelers gekozen als onderdeel van hun team.

Opvallend genoeg staat Kevin Magnussen momenteel op de tweede plaats in deze ranglijst. De Deense Haas-coureur is onderdeel van 53 procent van de teams van de spelers. De top vijf wordt compleet gemaakt door Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Max Verstappen.

